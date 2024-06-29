Таиланд ожидает феноменальный приток туристов в 2024 году

Таиланд готовится принять фантастический поток туристов. По прогнозам экспертов, количество прибытий из четырех ключевых стран - Малайзии, Индии, Южной Кореи и России - превысит все предыдущие показатели и установит новые рекорды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии