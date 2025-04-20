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Калужские новости

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Два человека травмированы в лобовом ДТП под Калугой

Два человека травмированы в лобовом ДТП под Калугой

В 11:50 мск на 892 км автодороги Р132 - Золотое кольцо водитель, 1967 года рождения на «Ладе Веста», двигаясь в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Луидор»Два человека травмированы в лобовом ДТП под на 892 км трассы Р132 - Золотое кольцо в Калужской области.

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