Два человека травмированы в лобовом ДТП под Калугой

В 11:50 мск на 892 км автодороги Р132 - Золотое кольцо водитель, 1967 года рождения на «Ладе Веста», двигаясь в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Луидор»Два человека травмированы в лобовом ДТП под на 892 км трассы Р132 - Золотое кольцо в Калужской области.