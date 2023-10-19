Глава ЕК заявила, что ЕС передал Киеву €90 млрд с начала спецоперации

Global look press/Keystone Press Agency/Francisco J. Olmo Европейский союз предоставил Украине помощь на сумму порядка 90 млрд евро с начала специальной военной операции, заявила Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.