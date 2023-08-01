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«Спартак» близок к трансферу Рябчука из «Олимпиакоса» за 6+1 млн евро. Защитнику дают контракт на 2 млн в год (Gazzetta.gr)

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб готов заплатить «Олимпиакосу» 6 миллионов евро за трансфер левого защитника.

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