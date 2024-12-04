На АвтоВАЗе перечислили отличия Lada Aura от седана «Чайка»

АвтоВАЗ выделил основные отличия модели Lada Aura от седана «Чайка». Представители тольяттинского завода отметили, что в прошлом газовские автомобили представительского класса не были доступны для частных лиц.
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