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Энджел Риз установила два рекорда женской НБА: по подборам за матч (26) и за сезон (458)

Звездный форвард « Атланты » Энджел Риз собрала 26 подборов в победном матче против «Лос-Анджелеса» (78:71).

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