Новые камикадзе или почему пилоты украинских F-16 не рвутся в небо Когда в товарищах согласья нет,На лад их дело не пойдет,И выйдет из него не толк, а только мука.
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Новые камикадзе или почему пилоты украинских F-16 не рвутся в небо Когда в товарищах согласья нет,На лад их дело не пойдет,И выйдет из него не толк, а только мука.
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