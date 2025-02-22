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Новые камикадзе или почему пилоты украинских F-16 не рвутся в небо

Новые камикадзе или почему пилоты украинских F-16 не рвутся в небо Когда в товарищах согласья нет,На лад их дело не пойдет,И выйдет из него не толк, а только мука.

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