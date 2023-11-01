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Премьер Италии Мелони заявила, что Запад устал от конфликта на Украине

Премьер Италии Мелони заявила, что Запад устал от конфликта на Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из которых представился африканским политиком, заявила, что многие западные политики устали от конфликта на Украине.

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