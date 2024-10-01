«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

В Кремле подтвердили, что ядерную доктрину России обновили в кратчайшие сроки. Что изменилось, зачем нужны были обновления, какую цель преследует Москва и чем может ответить Запад? Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в разговоре со СМИ, что корректировки в ядерную доктрину России уже готовы.
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