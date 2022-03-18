Ник Кириос: «Я помогаю спорту, привлекаю к нему внимание. А все, кто думает, что я врежу теннису, – просто идиоты»

Ник Кириос назвал идиотами всех, кто считает его вредящим теннису. Об этом он сказал, комментируя соперничество с Рафаэлем Надалем, которому проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:7, 7:5, 4:6.

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