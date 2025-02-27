ЦБ потребовал «навести порядок» при оформлении кредитов в автосалонах

Навязывание дорогих и бесполезных дополнительных услуг при оформлении автокредитов в автосалонах продолжается, несмотря на то что еще год назад банки соглашались с необходимостью изменить подход в автокредитовании.
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