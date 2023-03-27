Розыск: полиция и Росгвардия ищут террориста Дениса Капустина

Что известно об основателе «Русского добровольческого корпуса».Один из участников нападения на село Любечане в Брянской области, а также, подозреваемый в подготовке покушения на основателя «Царьграда» Константина Малофеева, объявлен в розыск.
Что известно об основателе «Русского добровольческого корпуса».Один из участников нападения на село Любечане в Брянской области, а также, подозреваемый в подготовке покушения на основателя «Царьграда» Константина Малофеева, объявлен в розыск.
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