Фон дер Ляйен: Украина запросила у ЕС миллиарды евро для закупки средств ПВО

ЕК получила от Украины запрос на миллиарды евро для закупки ракет Patriot, однако в Брюсселе признают: проблема не в деньгах, а в том, что этих ракет просто не найти во всем мире: Греция отказалась отдавать свои стратегические запасы и теперь ЕС ведет буквально глобальные поиски.