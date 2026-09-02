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Фон дер Ляйен: Украина запросила у ЕС миллиарды евро для закупки средств ПВО

Фон дер Ляйен: Украина запросила у ЕС миллиарды евро для закупки средств ПВО

ЕК получила от Украины запрос на миллиарды евро для закупки ракет Patriot, однако в Брюсселе признают: проблема не в деньгах, а в том, что этих ракет просто не найти во всем мире: Греция отказалась отдавать свои стратегические запасы и теперь ЕС ведет буквально глобальные поиски.

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