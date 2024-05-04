The Daily Telegraph: Трамп имеет детальный план по урегулированию конфликта на Украине, но не расскажет о нём

Британское издание The Daily Telegraph сообщило, что бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине, но не будет оглашать его до выборов.
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