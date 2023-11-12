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В зоне СВО ликвидирован боевик Гацанюк, которого украинские СМИ называли «лучшим танкистом»

В зоне СВО ликвидирован боевик Гацанюк, которого украинские СМИ называли «лучшим танкистом»

В районе села Соколовка Запорожской области уничтожен танк ВСУ. Данный случай примечателен тем, что в зоне СВО в этой боевой машине был ликвидирован экипаж и его командир – боевик Максим Гацанюк, которого украинские СМИ неоднократно называли «лучшим танкистом».

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