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«Она похожа на Энид больше, чем сама Энид!»: старшая дочь Данко стала копией героини сериала «Уэнсдэй»

«Она похожа на Энид больше, чем сама Энид!»: старшая дочь Данко стала копией героини сериала «Уэнсдэй»

Сегодня сотни роликов в Сети посвящены сериалу «Уэнсдей». Одни повторяют вирусный танец главной героини — мрачной девочки в исполнении Дженны Ортеги, другие фанатеют по иным персонажам.

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