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Соблюдая все рекомендации, Вы сможете быстро и безболезненно для дерева спилить его большие ветви, при наличии на то необходимости

Соблюдая все рекомендации, Вы сможете быстро и безболезненно для дерева спилить его большие ветви, при наличии на то необходимости

﻿﻿Обрезка плодовых деревьев является неотъемлемой частью ухода за ними. Удаление лишних ветвей необходимо не только для омоложения деревьев, но и для их обильного плодоношения.

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