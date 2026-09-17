БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мастерство цифровой эквилибристики: Минфин отчитался о профиците дефицитного бюджета за август

Мастерство цифровой эквилибристики: Минфин отчитался о профиците дефицитного бюджета за август

Удалось «толкнуть» лишний танкер нефти — хорошо, но что дальше? Андрей Захарченко Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Иван Родионов Минфин России отчитался о том, что в нынешнем августе госбюджет удалось свести с профицитом, который стал крупнейшим с августа прошлого года.

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