Мастерство цифровой эквилибристики: Минфин отчитался о профиците дефицитного бюджета за август

Удалось «толкнуть» лишний танкер нефти — хорошо, но что дальше? Андрей Захарченко Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Иван Родионов Минфин России отчитался о том, что в нынешнем августе госбюджет удалось свести с профицитом, который стал крупнейшим с августа прошлого года.
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МИНфИН НАЧАЛ БЫ ЕЩЁ ПО ДНЯМ СЧИТАТЬ БЮДЖЕТ - ДЕФИЦИТ СЕГОДНЯ ИЛИ ПРОФИЦИТ😊