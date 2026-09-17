Мастерство цифровой эквилибристики: Минфин отчитался о профиците дефицитного бюджета за август

Удалось «толкнуть» лишний танкер нефти — хорошо, но что дальше? Андрей Захарченко Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Иван Родионов Минфин России отчитался о том, что в нынешнем августе госбюджет удалось свести с профицитом, который стал крупнейшим с августа прошлого года.