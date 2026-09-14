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Татар-информ

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Госстройнадзор назвал самые частые нарушения на стройках Татарстана

Госстройнадзор назвал самые частые нарушения на стройках Татарстана

Одним из наиболее распространенных нарушений на стройках Татарстана остается отклонение от утвержденной проектной документации.

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