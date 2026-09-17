Trump threatened Europe

US President Donald Trump said that the United States is forced to "pull on " European countries in the face of a trade deficit of $ 200 billion, and allowed a complete rejection of trade with them.
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