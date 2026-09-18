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Крымская газета

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Нарколог назвал лекарства, которые критически опасно для жизни сочетать с алкоголем

Нарколог назвал лекарства, которые критически опасно для жизни сочетать с алкоголем

Совместный приём алкоголя и лекарственных препаратов может представлять серьёзную опасность для здоровья.

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