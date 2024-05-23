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Женева (ATP). 1/4 финала. Рууд сыграет с Баесом, Шевченко – с Коболли

Александр Шевченко в четвертьфинале сыграет с Флавио Коболли. Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала Алекс Микельсен (США)  Томаш Махач (Чехия) Дата проведения 23 мая, 14.

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