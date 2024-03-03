По прогнозам, “Годзилла и Конг: Новая империя” заработает за первый уик-энд с...

По прогнозам, “Годзилла и Конг: Новая империя” заработает за первый уик-энд свыше $40 млнСледующий полнометражный фильм серии MonsterVerse от Legendary Pictures, “Годзилла и Конг: Новая империя”, как ожидается, заработает от $41 до $50 млн в свой премьерный уик-энд на внутреннем рынке.