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«Я перешел линию фронта»: каким СССР запомнился иностранному журналисту

«Я перешел линию фронта»: каким СССР запомнился иностранному журналисту

Британское издание The Telegraph опубликовало занятную заметку. Журналист Марсель Теро, который в 90-м году провел несколько недель в СССР, составил своего рода справочник об исчезнувшей «Красной империи».

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