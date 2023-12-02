Русская весна
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Русская весна

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Странам ЕС сложно убедить своих граждан помогать Киеву

Странам ЕС сложно убедить своих граждан помогать Киеву

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что европейским лидерам сложно убедить жителей своих стран в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

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