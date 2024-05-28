В России на всех уровнях предлагают официально запретить никаб – исламский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз.
Почему никаб нельзя, а хиджаб можно
Комментарии
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Ирина Трифонова
Во всяком случае в школах и других учебных заведениях все это должно быть запрещено по соображениям безопасности и гигиены
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3 час.
igor kim
Везде запрещено по соображениям опасности для России и российского народа.
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3 час.
Гена Саваторов
безопасность на первом плане. а все свои прибамбасы пусть в кишлаках носят.
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1 час.
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