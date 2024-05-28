Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Хороших слов много, а вот реальных дел пока мало ...!!!По "Большому счёт...
  • Гена Саваторов
    безопасность на первом плане. а все свои прибамбасы пусть в кишлаках носят.Почему никаб нель...
  • Галина Смирнова
    С хохлами можно благородно. Милосердно. Типа, как с братьями.... Давайте хотя бы начнем ликвидировать тех, кто нас не...Надо ли озверяться?

Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

В России на всех уровнях предлагают официально запретить никаб – исламский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Трифонова
Во всяком случае в школах и других учебных заведениях все это должно быть запрещено по соображениям безопасности и гигиены
Ответить
3 час.
igor kim
Везде запрещено по соображениям опасности для России и российского народа.
Ответить
3 час.
Гена Саваторов
безопасность на первом плане. а все свои прибамбасы пусть в кишлаках носят.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх