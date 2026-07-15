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ДумаТВ

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Захарова назвала неприемлемым размещение миротворческих сил на Украине

Размещение на Украине военных из «коалиции желающих» де-факто сделает их участниками конфликта и лишит всякого иммунитета от атак, заявили в МИД РФ, комментируя планы Парижа по проведению учений в Европе вблизи украинских границ.

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