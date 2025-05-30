Профессор счёл «перспективным» введение интегрированных учебников в российские школы

Речь идёт о единых пособиях по физике, химии, биологии и математике. Такой подход «более научный». При этом не все учителя будут готовы к подобным изменениям, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор педагогических наук, автор учебников истории Евгений Вяземский.