С жителя Калужской области взыщут деньги в федеральный бюджет

Мужчина из Мещовского района вступил в фиктивный брак с иностранкой за деньги, которые теперь будет вынужден вернуть федеральную казнуМужчина из Мещовского района вступил в фиктивный брак с иностранкой за деньги, которые теперь будет вынужден вернуть федеральную казну.