С жителя Калужской области взыщут деньги в федеральный бюджет

Мужчина из Мещовского района вступил в фиктивный брак с иностранкой за деньги, которые теперь будет вынужден вернуть федеральную казнуМужчина из Мещовского района вступил в фиктивный брак с иностранкой за деньги, которые теперь будет вынужден вернуть федеральную казну.
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