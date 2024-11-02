Тамбовчанин украл телефон у оппонента во время драки

В полицию Тамбова с заявлением о краже сотового телефона обратился 36-летний местный житель. Установлено, что во дворе одного из домов на Моршанском шоссе между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт.
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