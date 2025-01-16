Госдума рассмотрит законопроект: маткапитал вырастет до 20 тыс. рублей

В Госдуму внесен законопроект о повышении единовременной выплаты маткапитала до 20 тысяч рублей. Авторы инициативы, включая Ярослава Нилова из ЛДПР, считают, что увеличение поможет семьям справиться с ростом цен на товары и услуги.