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  • Виктор Шиховцев
    Дело не в уме Чингисхана, а в обороне по одиночке. Пока не смогли собрать Русь воедино, были под гнётом.Златоглавый Владимир

Почему мы любим ночь?

Почему мы любим ночь?

Привет! Это моя вступительная статья. Надеюсь, всем моим "пятерым" читателям она зайдет на ура и сможет погрузить вас в легкий летний романтичный транс:) Почему мы любим ночь? Что за странный и непонятно кому адресованный вопрос - спросите вы.

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