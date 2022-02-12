Привет! Это моя вступительная статья. Надеюсь, всем моим "пятерым" читателям она зайдет на ура и сможет погрузить вас в легкий летний романтичный транс:) Почему мы любим ночь? Что за странный и непонятно кому адресованный вопрос - спросите вы.