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В Башкирии уменьшили единовременные выплаты участникам СВО

В Башкирии уменьшили единовременные выплаты участникам СВО

Контрактники разово смогут получить 1,4 миллиона рублейЕдиновременные выплаты военным, заключившим в Башкирии контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО), с 5 июня снизятся до одного миллиона рублей, следует из указа главы республики Радия Хабирова.

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