Привязать гранату и прыгнуть в блиндаж

Вопрос: "С какой группой инвалидности можно служить в армии?Ответ: С любой. Если человек может привязать к себе гранату и прыгнуть в блиндаж — значит, он годен",(с) Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии