Страна и люди
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Страна и люди

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Привязать гранату и прыгнуть в блиндаж

Привязать гранату и прыгнуть в блиндаж

Вопрос: "С какой группой инвалидности можно служить в армии?Ответ: С любой. Если человек может привязать к себе гранату и прыгнуть в блиндаж — значит, он годен",(с) Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

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