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«Мне нравится быть одному»: как звезда «Вертинского» Алексей Филимонов тихо развёлся после 15 лет брака

«Мне нравится быть одному»: как звезда «Вертинского» Алексей Филимонов тихо развёлся после 15 лет брака

Алексей Филимонов не ведёт соцсети, не даёт интервью и не появляется на светских вечеринках — и, кажется, искренне не понимает, зачем кому-то может быть интересна его личная жизнь.

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