📁 В Феодосии медик за взятку продлил инвалидность местной жительнице. Началось уголовное расследование За незаконное продление инвалидности один из руководителей бюро медико-санитарной экспертизы города получил 50 тысяч рублей и золотое кольцо.
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