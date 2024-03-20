Депутаты отправили Мишустину просьбу о выпуске аналога «Пушкинской карты» для пенсионеров

Им тоже предлагается выделять средства на посещение культурных мероприятий. Петербургские депутаты просят премьер-министра Мишустина создать программу повышения доступности объектов культуры для пенсионеров по принципу молодёжной «Пушкинской карты».
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