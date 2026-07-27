Сбежать от «ангелов»: Жительнице ДНР чудом удалось уберечь свою семью от насильственного вывоза

История, которая облетела ленты новостей, на первый взгляд кажется сюжетом триллера. Жительница Красноармейска (сейчас город Покровск, но местные жители по-прежнему называют его по-старому) два года прятала своих дочерей.
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