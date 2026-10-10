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Свыше 30 электробусов вышли еще на три маршрута в Москве

Свыше 30 электробусов вышли еще на три маршрута в Москве

В столице электробусы вышли еще на три маршрута. Благодаря этому пассажирам в 18 районах стало удобно добираться до станций рельсового каркаса, важных социальных, культурных и спортивных объектов и других популярных мест.

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