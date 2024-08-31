Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расправа с Православной церковью в Молдове начнется после президентских выборов

Расправа с Православной церковью в Молдове начнется после президентских выборов

Руководство Молдовы и правящая партия «Действие и солидарность» попытались отыграть назад вследствие скандала, спровоцированного высказыванием члена парламентской фракции Василия Шоймару о возможном принятии закона о запрете Молдавской митрополии, аналогичного приятому украинской Верховной радой.

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