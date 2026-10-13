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Как казахстанскому сварщику получить международный диплом и работать за рубежом

Как казахстанскому сварщику получить международный диплом и работать за рубежом

Мировой рынок труда для сварщиков остаётся стабильным и высоко востребованным, особенно в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, судостроение, строительство и энергетика.

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