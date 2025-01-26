Экс-сотрудника СК обвинили в создании ОПГ, взятках, мошенничестве и еще по пяти статьям

Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступной группировки (ОПГ), покушение на особо крупные взятки и мошенничество.
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