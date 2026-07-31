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SPLETNIK

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"Малыш вырос". Криштиану Роналду показал подросшего сына

"Малыш вырос". Криштиану Роналду показал подросшего сына

41-летний Криштиану Роналду, который сейчас восстанавливается на тропических островах после вылета с ЧМ и завершения карьеры в сборной, показал своего подросшего первенца — 16-летнего Криштиану Роналду — младшего.

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