"Малыш вырос". Криштиану Роналду показал подросшего сына

41-летний Криштиану Роналду, который сейчас восстанавливается на тропических островах после вылета с ЧМ и завершения карьеры в сборной, показал своего подросшего первенца — 16-летнего Криштиану Роналду — младшего.
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