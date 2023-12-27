Илья Резник сообщил о тяжелой болезни Лаймы Вайкуле

Поэт Илья Резник возмутился высказываниями певицы Лаймы Вайкуле в адрес композитора Раймонда Паулса. Он заявил, что именно они помогли исполнительнице стать известной назло Алле Пугачевой, с которой на тот момент были в ссоре.
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