Толпой на одного: Почему слабаки стали диктовать условия русским?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаТолпой на одного: Почему слабаки стали диктовать условия русским? Фото: Oleg Elkov / Shutterstock.com Следствие уверено: дагестанцы в вагоне метро хотели убить Романа Ковалёва.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYЕсть жизненный опыт (более 3-х раз) "встречь" с "героическими представителями кавказсих народностей" - их человек 20, нас - трое... Дело было в 60-е годы в Орджоникидзе (дайте закурить, что вы тут ходите... И т.д)... Стали спиной к спине... У одного нашего была отвертка... Воткнули одному в задницу, при махании руками... Прозвучал страшный визг и вся их кодла разбежалась в разные стороны... Так что, они все "сильны: 20 на одного"... В Москве молотили, в Воронеже... Это щас поколение пошло - моя хата с краю... А зря... Не получая должного отпора - эта накуренная публика начинает борзеть, надо ставить этих "курителей" на их место... В парашу, "удобства во дворе"... И не писать об этом...Александр УльяновМужчины перевелись - все!!! Воспитали уже не одно поколение подонков.ННомадЭтих мужчин, современная власть сама поставила в "стойло". Представьте себя на месте второго встрявшего в разборки. Его бы как и первого ударом в голову с боку повалили на пол. Так как он явно шёл не драться а урезонивать разбушевавшихся. А если бы он подошёл и сразу ударил одного из дагестанцев, то его осудили бы за избиение инородцев. Нет связи народа. Клич своего края "наших бьют" забыт и похерен. Приехал на чужую территорию, веди себя достойно. А хочешь показать молодецкую удаль иди в ринг или на борцовский ковер. А наглосаксы и лебероиды, всячески унижают и принижают русских где бы они небыли, даже у себя на Родине.Комментировать
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