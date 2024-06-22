Представитель партии «Справедливая Россия – За правду» и руководитель специальных проектов аппарата Прилепина Максим Ананьев рассказал в Telegram, что писатель и публицист Захар Прилепин станет преподавателем на факультете политологии МГУ.
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