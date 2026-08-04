Старый друг лучше новых. С Россией стоит сотрудничать, несмотря ни на что

ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В Монголии открыли новую железную дорогу, договорились поставлять уголь шестнадцать лет подряд и еще на три года продлили валютный своп в юанях.
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