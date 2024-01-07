NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шутов
    Сейчас очень, сложная обстановка, видишь как избивают человека, и ты не можешь ничего сделать, а именно заступиться, ...Добрые дела опасн...
  • Валерий Бирюков
    А что? Они садились с выключенными двигателями??? Ну, это - высший пилотаж... или суицид.Угробил пассажиро...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии столько дайверов не было, сколько этих часов наклепалиДайверские часы и...

Редкий детёныш бабируссы родился недавно в зоопарке Майами (США)

Редкий детёныш бабируссы родился недавно в зоопарке Майами (США)

﻿﻿Бабируссы – необычные свиньи из Индонезии. Бабируссы — эндемичный вид свиней из Индонезии. Их внешний вид необычен тем, что они довольно худые, а на голове имеют огромные клыки, иногда в виде изогнутых «бубликов», которые у пожилых особей растут до самого лба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх