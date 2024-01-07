Редкий детёныш бабируссы родился недавно в зоопарке Майами (США)

﻿﻿Бабируссы – необычные свиньи из Индонезии. Бабируссы — эндемичный вид свиней из Индонезии. Их внешний вид необычен тем, что они довольно худые, а на голове имеют огромные клыки, иногда в виде изогнутых «бубликов», которые у пожилых особей растут до самого лба.