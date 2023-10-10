Никаких взрывов зафиксировано не было

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена в связи с подозрением на утечку Об этом сообщается в заявлении на сайте компании - оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.
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