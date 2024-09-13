Концерн «Калашников» унифицирует катапульту для запуска беспилотников с учётом опыта спецоперации

Разработанные концерном «Калашников» и поставляемые в зону СВО беспилотники получат унифицированную катапульту для запуска, работы в этом направлении уже ведутся.
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